Salute Agostiniani Sip | Pediatra è fondamentale per una diagnosi precoce della miopia

Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - "Il pediatra è l'interlocutore privilegiato delle famiglie e quindi la persona più indicata per arrivare ad una individuazione precoce del difetto visivo e per accompagnarle nei percorsi più opportuni". Lo ha detto Rino Agostiniani, presidente Sip (Società italiana di pediatria), all'evento dedicato alla miopia pediatrica che si è svolo a Roma. "La difficoltà che attualmente viviamo - ha spiegato - è il raccordo tra l'identificazione del problema potenziale da parte del pediatra e la strutturazione di un percorso di presa in carico dal punto di vista oculistico che consenta di garantire al bambino di essere seguito in maniera sufficientemente tempestiva e accompagnato nella gestione più corretta del difetto".

