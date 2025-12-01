Salone Nautico di Roma 2025 | oltre 100 imbarcazioni e la piccola nautica protagonista a Fiera Roma

L’Associazione Filiera Italiana della Nautica (AFINA), per nove giorni, porterà nella Capitale, la migliore produzione italiana della nautica diportistica tra i 6 e 12 metri. Roma 1° dicembre 2025 – Sarà il Salone Nautico di Roma, in programma dal 6 al 14 dicembre a Fiera Roma, l’ultimo appuntamento del calendario 2025 delle fiere nautiche internazionali. L’evento, alla sua seconda edizione, è organizzato dall’Associazione Filiera Italiana della Nautica (AFINA), e vedrà in esposizione oltre cento imbarcazioni, tra motoscafi, battelli pneumatici e gozzi, ma anche accessoristica, servizi e motori marini, presenti nei padiglioni 7 e 8 del nuovo quartiere fieristico capitolino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

