Tempo di lettura: < 1 minuto Questa notte un gruppo di banditi ha tentato di portare via lo sportello bancomat posto all'esterno della Banca BCC Campania Centro Cassa Rurale Artigiana a Salerno, in via Silvio Baratta. Il furto è stato sventato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri del comando provinciale di Salerno, allertati da una segnalazione al numero di emergenza 112. I militari stanno indagando per individuare gli autori del tentato colpo alla banca.

© Anteprima24.it - Salerno, tentato colpo in banca nella notte