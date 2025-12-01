Tempo di lettura: 2 minuti Nei giorni scorsi, all’esito di un’attività di servizio volta alla repressione delle frodi nel settore delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha sottoposto a sequestro oltre 11.000 bottiglie tra liquori Campari e spumanti Cinzano risultati oggetto di furto presso lo stabilimento di Novi Ligure (AL). In particolare, l’azione di presidio delle Fiamme Gialle di Nocera Inferiore ha permesso di individuare uno stabile adibito a deposito nel Comune di Sant’Egidio del Monte Albino riconducibile ad una società di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari avente sede a Napoli e rappresentata da un soggetto italiano residente nel beneventano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salerno, sequestrate 11mila bottiglie di Campari e Cinzano rubate