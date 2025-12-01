Salerno al Convitto serata di solidarietà con Lucio Bastolla

L’Associazione Ex Allievi del Convitto Nazionale AD 2023 ODV organizza una serata di beneficenza venerdì 5 dicembre, dalle ore 19:00, nella sede dell'istituto. In quell'occasione ci sarà il tipico scambio di auguri di Natale, ma anche una raccolta fondi per l’Associazione "L’Abbraccio ODV", che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

