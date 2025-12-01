Salento incidente mortale sulla Nardò-Copertino | vittima un ciclista
Incidente mortale, intorno alle ore 18.15, lungo la strada provinciale che collega Nardò a Copertino. Nel sinistro stradale sono rimasti coinvolti un uomo in sella alla sua. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
