Saldi invernali ed estivi 2026 la Giunta regionale ha deciso le date

ANCONA - La Giunta regionale ha stabilito che le vendite di fine stagione invernale, note a tutti come saldi, si terranno dal 3 gennaio all'1 marzo 2026 mentre, mentre le vendite di fine stagione estive inizieranno il 4 luglio fino al 1 settembre 2026.Il periodo condiviso è stato individuato in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

