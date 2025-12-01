Saldi 2026 quando iniziano nelle Marche

Le vendite di fine stagione invernale si terranno dal 3 gennaio fino al primo marzo 2026 mentre i saldi estivi inizieranno il 4 luglio fino al primo settembre 2026. La decisione della Giunta regionale. Lo ha stabilito la Giunta regionale, riunita oggi, che ha individuato il periodo condiviso in sede di Coordinamento tecnico interregionale e in sede di Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Confermata all’unanimità l’intesa interregionale del 2011 con l’integrazione per i saldi invernali che specifica: qualora il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincida con il lunedì, l’inizio dei saldi viene anticipato al sabato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Saldi 2026, quando iniziano nelle Marche

