Sail GP | trionfo Emirates GBR ad Abu Dhabi Red Bull Italy chiude sul podio E nasce vela-mercato
Successo inglese nella finalissima degli F50 su Australia e Nuova Zelanda; per l’Italia miglior risultato dell’anno con Robertson. Dal 2026 contratti, scambi e prestiti come nel calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sail GP, NorthStar Canada trionfa a Los Angeles davanti a New Zealand e Australia - Per la quarta tappa del circuito Sail GP, gli spettacolari catamarani F50 si sono dati battaglia nell’Outer Harbour, una delle aree del gigantesco porto di Los Angeles. Si legge su gazzetta.it