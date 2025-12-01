Sail GP | trionfo Emirates GBR ad Abu Dhabi Red Bull Italy chiude sul podio E nasce vela-mercato

Gazzetta.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Successo inglese nella finalissima degli F50 su Australia e Nuova Zelanda; per l’Italia miglior risultato dell’anno con Robertson. Dal 2026 contratti, scambi e prestiti come nel calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

