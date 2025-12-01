Sabatini e Biasin | il botta e risposta su Lautaro Martinez dopo la doppietta contro il Pisa

Inter News 24 Sabatini a Pressing ha acceso il dibattito sulla prestazione di Lautaro Martinez e le sue critiche settimanali! Lo scambio d’opinioni con Biasin. A Pressing, il tema Lautaro Martinez ha suscitato un acceso dibattito tra i giornalisti Sabatini e Biasin. Dopo la doppietta che ha deciso la partita tra Inter e Pisa, Lautaro è tornato al centro dell’attenzione, ma il giudizio sul suo rendimento resta diviso. Sabatini ha sottolineato: «Lautaro è un leader indiscusso, ma ci sono momenti in cui la prestazione non è all’altezza delle sue potenzialità. Lo dico con severità, ma sempre con ammirazione per lui». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sabatini e Biasin: il botta e risposta su Lautaro Martinez dopo la doppietta contro il Pisa

Argomenti simili trattati di recente

DETESTO PRESSING! ORDINE, SABATINI, BIASIN E GLI ALTRI, SULL'INTER SEMPR... youtu.be/Mi-bW583heI?si… via @YouTube #chivu #pressing #inter Vai su X

L’Inter di Chivu è stata freddata al 93’ sul campo dell’Atletico da un gol di Gimenez su calcio d’angolo. L’analisi del nostro opinionista. #Sabatini: «Sul colpo di testa #Gimenez sovrasta Bastoni. Tutti hanno dato la colpa alla marcatura a zona. Ma guard - facebook.com Vai su Facebook

Botta e risposta tra Giubilei e la portavoce della Flotilla: "Avete gettato la maschera, è una missione politica", "Certo" - Il botta e risposta a In Onda tra Francesco Giubilei e la portavoce della Flotilla Maria Elena Delia: “La Flotilla ha gettato la maschera, non è una missione umanitaria, ma politica. Riporta la7.it