Russia-Ucraina? L’Ue ha fatto un piano di pace apposta perché Putin lo respinga | il monologo di Travaglio sul Nove

Marco Travaglio ad Accordi&Disaccordi, in onda ogni sabato sul Nove, è tornato a parlare di Russia e Ucraina. “Che fa Zelensky? – si chiede il direttore del Fatto Quotidiano nel monologo – con l’esercito in rotta e la Tangentopoli in casa sembra rassegnato alla resa. Ha fatto un discorso alla Nazione, resa non a Putin, alla realtà ovviamente. Ha fatto un discorso alla nazione, ha detto ‘dobbiamo scegliere fra perdere la dignità e perdere l’alleato americano’. Anche i vertici della Nato si sono subito allineati al padrone, ma l’Unione europea si è incazzata”. “E certo, se si arriva alla firma ci sarà scritto nero su bianco che i governi europei hanno perso la guerra e non ne hanno azzeccata una, anzi hanno condannato a morte l’Ucraina – continua – Sarebbero 28 punti di sutura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

