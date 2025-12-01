Russia Germania pronta a schierare sistema di difesa anti missile balistico Arrow 3 acquistato da Israele dopo accordo da $3,6mld

Ilgiornaleditalia.it | 1 dic 2025

La Germania sarà il primo Paese Ue ad adottare il nuovo intercettatore esoatmosferico made in Israel, collocandosi così al primo posto nella "difesa" europea e Nato La Germania è pronta a dispiegare ufficialmente il sistema di difesa missilistica ribattezzato Arrow3 per intercettare e contras. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Russia, Germania pronta a schierare sistema di difesa anti missile balistico Arrow 3 acquistato da Israele dopo accordo da $3,6mld

