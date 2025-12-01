Run For Children e Dog For Children spazio all' edizione numero 11

La Spezia, 1° dicembre 2025 - Presentata l’undicesima edizione della 'Run For Children' e l’ottava edizione della 'Dog For Children', dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dall’assessore allo Sport Alberto Giarelli e da Andrea Salerno, presidente dello Spezia Marathon Dlf, organizzatore dell’iniziativa. Sport e solidarietà insieme. “Un appuntamento che unisce sport, partecipazione e solidarietà, capace di coinvolgere famiglie, sportivi e cittadini di tutte le età – dichiara Peracchini –. Il Comune sostiene con convinzione una manifestazione che, oltre a promuovere corretti stili di vita e spirito di comunità, offre un contributo concreto al reparto di Pediatria dell’ospedale della Spezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Run For Children e Dog For Children, spazio all'edizione numero 11

