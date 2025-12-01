Rugby Treviso e l’Italia mette nel mirino Jean Smith

La Benetton Treviso guarda con attenzione al mercato e, secondo quanto riportato dal sito sudafricano Rapport, avrebbe messo gli occhi su Jean Smith, uno dei giovani mediani d’apertura più interessanti del movimento sudafricano. Il classe 2003 degli Sharks, figlio dell’ex commissario tecnico dell’Italia e attuale head coach dei Glasgow Warriors, Franco Smith, potrebbe diventare un obiettivo concreto per i Leoni al termine dell’attuale stagione di United Rugby Championship. Un profilo che intriga sia per prospettiva sia per caratteristiche tecniche, considerando anche la sua capacità di inserirsi già con buona personalità nel sistema Sharks dopo il debutto senior della scorsa stagione in Challenge Cup contro il Lione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Treviso (e l’Italia) mette nel mirino Jean Smith

Scopri altri approfondimenti

#RugbyTreviso ️ (@RugbyTreviso_) / Posts / X Vai su X

È ufficialmente partita la 4ª edizione del Progetto Scuola, presentata questa mattina alle Scuole Primarie Ciardi. Un’iniziativa che porta basket, volley e rugby nelle palestre grazie agli istruttori di Benetton Rugby, Benetton Basket e Volley Treviso. Un percorso - facebook.com Vai su Facebook

Rugby, Treviso (e l’Italia) mette nel mirino Jean Smith - La Benetton Treviso guarda con attenzione al mercato e, secondo quanto riportato dal sito sudafricano Rapport, avrebbe messo gli occhi su Jean Smith, uno ... Scrive oasport.it

Il rugby mette pace a S.Cassiano. L’impianto sportivo “conteso“ torna fruibile dopo i lavori - Alla fine del lungo contenzioso il taglio del nastro con il sindaco Pardini e il suo vice Fabio Barsanti "Dopo il via libera dell’autorità giudiziaria un altro campo che rinasce nella sicurezza e ... Segnala lanazione.it

Rugby:Gloucester-Benetton, Treviso cerca la prima finale europea - Domani il Benetton Rugby andrà in cerca della sua prima finale europea, quella della Challenge Cup, equivalente rugbistico dell'Europa ... Da ansa.it