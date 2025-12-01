Ruffini e Renzi sottomessi al massimalismo di sinistra Puntiamo ai delusi moderati
«Quello spazio esiste soprattutto nella società italiana: il sondaggio dell'istituto Noto presentato all'Assemblea di Noi Moderati ci dice che quasi venti milioni di elettori italiani si definiscono moderati, nove dei quali non vanno più a votare. È una platea enorme che va raggiunta, ascoltata, capita, rappresentata, ed è questo il compito che ci siamo assunti fin dalla fondazione del partito. Il nostro ruolo diventa fondamentale in vista delle elezioni del 2027, perché tutti sappiamo che quel voto sarà deciso dalla scelta che faranno i moderati: non a caso la sinistra sta cercando disperatamente di recuperarli alla sua causa». 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
La premier Giorgia Meloni vede una regia nell’operazione Renzi-Ruffini per sfilarle il prossimo presidente - facebook.com Vai su Facebook
Noi Moderati, intervista a Carfagna: “Ruffini e Renzi? Hanno le carte ma Schlein non gliele fa giocare” - «Quello spazio esiste soprattutto nella società italiana: il sondaggio dell'istituto Noto presentato all'Assemblea di Noi ... Secondo iltempo.it
La fatica dei cattolici: Ruffini-Renzi-Fioroni e l'idea della Margheritina (sposata da Schlein). Il rifiuto di Gentiloni - Ernesto Maria Ruffini presenta libri e fa asse con Lorenzo Guerini, Beppe Fioroni lavora in solitaria. Lo riporta ilfoglio.it