«Quello spazio esiste soprattutto nella società italiana: il sondaggio dell'istituto Noto presentato all'Assemblea di Noi Moderati ci dice che quasi venti milioni di elettori italiani si definiscono moderati, nove dei quali non vanno più a votare. È una platea enorme che va raggiunta, ascoltata, capita, rappresentata, ed è questo il compito che ci siamo assunti fin dalla fondazione del partito. Il nostro ruolo diventa fondamentale in vista delle elezioni del 2027, perché tutti sappiamo che quel voto sarà deciso dalla scelta che faranno i moderati: non a caso la sinistra sta cercando disperatamente di recuperarli alla sua causa». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Ruffini e Renzi sottomessi al massimalismo di sinistra. Puntiamo ai delusi moderati”