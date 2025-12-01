Rubano merce di lusso da un’auto davanti a un outlet | presi in autostrada

AREZZO – La polizia stradale di Arezzo ha proceduto all’arresto di quattro cittadini italiani, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. Una pattuglia in servizio sull’autostrada A1, ha intercettato un’autovettura Ford Puma, il cui conducente alla vista dell’auto con i colori d’istituto, ha interrotto bruscamente una manovra di sorpasso, posizionandosi dietro un autoarticolato con evidente intento elusivo. Tale condotta di guida ha indotto gli operatori a procedere al fermo del mezzo per un controllo di polizia all’area di servizio Badia al Pino Ovest. All’atto dell’identificazione, i quattro occupanti (tre donne e un uomo), già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, hanno manifestato un ingiustificato stato di agitazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it