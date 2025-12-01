Polemiche sul gol del Napoli contro la Roma convalidato da Massa e Var. Atalanta e Inter chiedono un rigore, caos in Milan-Lazio In attesa del posticipo tra Bologna e Cremonese, la 13esima giornata di Serie A ha già regalato tanti episodi da moviola. Lo scontro al vertice tra Roma e Napoli è stato vinto dai partenopei grazie ad un gol di Neres che ha scatenato le proteste dei calciatori giallorossi per un contatto a inizio azione tra Kone e Rrahmani. Kone a terra dopo il contatto con Rrahmani (foto Ansa) – Calciomercato.it Ben posizionato, l’arbitro Massa ha fatto proseguire ed il Var ha avallato la sua decisione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Rrahmani-Kone, alla moviola sfugge un elemento chiave