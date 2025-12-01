Rrahmani il guardiano ritrovato | il Napoli ha di nuovo il suo muro

Nel rumore di un calcio che vive di luci e acclamazioni, il ruolo del difensore resta spesso nascosto dietro le copertine dei goleador. È il destino di chi lavora nell'ombra, di chi costruisce senza clamore ciò che gli altri celebrano. Eppure, dentro il nuovo Napoli di Antonio Conte, c'è un giocatore che più di tutti sta determinando equilibri, certezze e risultati: Amir Rrahmani. Il centrale kosovaro, tornato dopo l'infortunio di settembre, ha ripreso il suo posto naturale guidando la linea difensiva come un veterano consumato. E i numeri, implacabili come sempre, raccontano una verità limpida: con Rrahmani in campo il Napoli concede pochissimo, mentre senza di lui la squadra perde compattezza, idee e sicurezza.

