Roubaix Francia inviata Fuori dal Coro Costanza Tosi sequestrata in macelleria islamica durante inchiesta | Se gridi ti tiro un destro - VIDEO

L’inviata si trovava a Roubaix per realizzare un servizio su una comunità locale in cui la presenza musulmana è particolarmente significativa. Entrata in una macelleria halal per rivolgere alcune domande ai proprietari, la situatione sarebbe degenerata nel giro di pochi istanti Roubaix, citta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Roubaix (Francia), inviata Fuori dal Coro Costanza Tosi sequestrata in macelleria islamica durante inchiesta: “Se gridi ti tiro un destro” - VIDEO

Altre letture consigliate

Fuori dal coro. . Il racconto di Costanza Tosi, la nostra giornalista sequestrata e minacciata per circa 1 ora in una macelleria islamica a Roubaix, in Francia. #Fuoridalcoro - facebook.com Vai su Facebook

Gli istanti precedenti il sequestro della nostra giornalista Costanza Tosi in una macelleria islamica a Roubaix, in Francia, mentre girava un'inchiesta sulla forte presenza islamica nella città. #Fuoridalcoro Vai su X

Roubaix (Francia), inviata di "Fuori dal Coro" sequestrata durante un'inchiesta - "Fuori dal Coro" ha mandato in onda le immagini esclusive del sequestro della giornalista Costanza Tosi in una macelleria halal di Roubaix, in Francia. Lo riporta msn.com

Costanza Tosi di Fuori dal Coro aggredita in Francia durante servizio su carne halal/ “Mi hanno sequestrata” - Costanza Tosi, inviata di Fuori dal Coro aggredita in Francia mentre realizzava servizio su carne halal: "Sequestrata". Segnala ilsussidiario.net

Inviata di Fuori dal coro Costanza Tosi sequestrata in una macelleria a Roubaix, il racconto della giornalista - La giornalista di Fuori dal Coro Costanza Tosi è stata bloccata per oltre un'ora e minacciata in una macelleria di Roubaix: sottratto anche il telefono ... Scrive virgilio.it

La giornalista è stata bloccata per quasi un’ora all’interno di un negozio halal mentre realizzava un servizio. Le sarebbero state… - La giornalista è stata bloccata per quasi un’ora all’interno di un negozio halal mentre realizzava un servizio. Da novella2000.it

Fuori dal Coro, stasera un’inchiesta sulla diffusione dell’Islam in Francia - Fuori dal Coro sulla diffusione dell'Islam in Francia, la famiglia del bosco e i rom di Roma. Da davidemaggio.it

Giornalista italiana sequestrata in una macelleria islamica in Francia: cosa è successo - Il racconto di Costanza Tosi, giornalista di Fuori dal Coro: la donna è stata trattenuta per oltre un'ora in una macelleria di Roubaix. Si legge su msn.com