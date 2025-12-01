Rottamazione quater scadenza prorogata a dicembre | ultima settimana per pagare

La rata di novembre della Rottamazione quater è scaduta il 30 del mese, ma la legge prevede un periodo di tolleranza per i pagamenti. Per saldare la rata prevista dal condono ci sarà quindi tempo fino al 9 di dicembre. I pagamenti potranno essere effettuati attraverso i moduli allegati alle comunicazioni delle somme dovute, inviate ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate. Nel frattempo, in Parlamento, si sta discutendo di allargare la platea la nuova versione della Rottamazione delle Cartelle, inserita in Manovra. Gli emendamenti in materia sono stati presentati, ma bisognerà trovare eventuali coperture ulteriori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Rottamazione quater, scadenza prorogata a dicembre: ultima settimana per pagare

