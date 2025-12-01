Nei giorni scorsi Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un articolo nella sua newsletter rivelando retroscena su Barbara d’Urso e la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, provocando un vivace dibattito. Non è mancata la reazione della concorrente, che ha espresso chiaramente il proprio disappunto. Come sempre, tra le due non scorre buon sangue e negli episodi iniziali dello show condotto da Milly Carlucci gli scontri sono stati evidenti. Ora, però, a finire nel mirino di critiche è stata la stessa Lucarelli, ma questa volta da Rossella Erra, definita la “tribuna del popolo” dello show. La frecciatina di Rossella Erra. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Rossella Erra smaschera Selvaggia Lucarelli: “Ricordo quando andava dalla d’Urso”