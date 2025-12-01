Rossella Erra asfalta Selvaggia Lucarelli | prima era contentissima di lavorare con Barbara d’Urso

Selvaggia Lucarelli contro Barbara d’Urso a Ballando con le stelle, la pungente frecciatina di Rossella Erra . Puntata dopo puntata aumentano i conflitti tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso, soprattutto perché la giurata non perde occasione per attaccarla, Rossella Erra però ha lanciato una frecciatina alla giornalista. Rossella Erra (Screen Raiplay) Riferendosi alla conduttrice in un’intervista rilasciata al Settimanale Mio ha detto: “ C’era la fila di persone che volevano partecipare ai suoi programmi, e tra questi c’era anche Selvaggia Lucarelli! Ricordo bene quando andava nei suoi programmi come opinionista e, intervistata, disse che era contentissima di lavorare con lei perché si lavorava molto bene”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

