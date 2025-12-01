Rossella Erra asfalta Selvaggia Lucarelli | prima era contentissima di lavorare con Barbara d’Urso
Selvaggia Lucarelli contro Barbara d’Urso a Ballando con le stelle, la pungente frecciatina di Rossella Erra . Puntata dopo puntata aumentano i conflitti tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso, soprattutto perché la giurata non perde occasione per attaccarla, Rossella Erra però ha lanciato una frecciatina alla giornalista. Rossella Erra (Screen Raiplay) Riferendosi alla conduttrice in un’intervista rilasciata al Settimanale Mio ha detto: “ C’era la fila di persone che volevano partecipare ai suoi programmi, e tra questi c’era anche Selvaggia Lucarelli! Ricordo bene quando andava nei suoi programmi come opinionista e, intervistata, disse che era contentissima di lavorare con lei perché si lavorava molto bene”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
Argomenti simili trattati di recente
Immaginate se queste battute delle lastre le avesse dette Rossella Erra. Sarebbe stata sbertucciata per settimane #BallandoConLeStelle Vai su X
Dal caso Fialdini ai retroscena organizzati su Barbara D’Urso e Rossella Erra: dietro le quinte del programma si consuma una guerra tra chi è fedele a Milly Carlucci e chi starebbe preparando l’uscita verso Mediaset. Cosa sta accadendo - facebook.com Vai su Facebook
Rossella Erra punge ancora Selvaggia Lucarelli: “faceva la fila per i programmi della d’Urso” - Rossella Erra è tornata a parlare di Selvaggia Lucarelli e di tutte le volte in cui ha partecipato ai programmi di Barbara d'Urso che oggi vengono definiti trash ... ultimenotizieflash.com scrive
Rossella Erra lancia una frecciatina a Selvaggia Lucarelli/ Barbara d’Urso trash? Faceva la fila per lei - Rossella Erra difende Barbara d'Urso dagli attacchi i Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle, la frecciatina contro la giurata del programma. Da ilsussidiario.net
Rossella Erra punge Selvaggia Lucarelli: “Rinnega il suo passato con la d’Urso” - Rossella Erra replica a Selvaggia Lucarelli ricordandole il passato nei programmi di Barbara d’Urso e difende la conduttrice dalle accuse di trash. Come scrive quilink.it
Notizie TV / Rossella Erra - Nella sua recente intervista al settimanale Mio, Rossella Erra ha scelto di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Secondo quilink.it
Tonon difende Rossella Erra contro Selvaggia Lucarelli: Ecco cosa è successo - Raffaello Tonon sostiene con fermezza Rossella Erra in seguito alla controversia con Selvaggia Lucarelli. Riporta notizie.it
Rossella Erra contro Selvaggia Lucarelli: “Trattamento assurdo a Beppe Convertini”/ “Il suo nome…” - Rossella Erra contro Selvaggia Lucarelli dopo le parole su Beppe Convertini che hanno lasciato spiazzato il web: "Vergognose e... ilsussidiario.net scrive