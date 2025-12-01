Rosario Livatino intitolata a Palermo la sala convegni dell’Agenzia

Un esempio per tutti, in particolare per i giovani assunti, evidenzia il direttore dell’Agenzia Vincenzo Carbone, di “connubio tra sensibilità e competenza tecnica”. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

Rosario Livatino: Palermo, alla Facoltà teologica di Sicilia tavola rotonda su “Giustizia e fede” nel segno del beato giudice - Giustizia e fede: l’esperienza del giudice Livatino” è il titolo della tavola rotonda che si terrà martedì 11 novembre, alle ore 18, a Palermo, promossa dalla Pontificia Facoltà ... Segnala agensir.it