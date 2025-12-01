Rosario Livatino intitolata a Palermo la sala convegni dell’Agenzia
Un esempio per tutti, in particolare per i giovani assunti, evidenzia il direttore dell’Agenzia Vincenzo Carbone, di “connubio tra sensibilità e competenza tecnica”. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it
L'Agenzia delle Entrate inaugura a Palermo la Sala Rosario Livatino, il magistrato ucciso dalla mafia fu vicedirettore dell'Ufficio del registro di Agrigento - Lunedì 1° dicembre verrà intitolata a Rosario Livatino la sala convegni della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate di via W.
