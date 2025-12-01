Rosa Parks quando restare seduti significa ribellarsi | 70 anni dal gesto che ha cambiato la storia della segregazione razziale

Era il 1° dicembre 1955, quando a Rosa Parks, sarta afroamericana di 42 anni, tornando a casa in autobus, fu ordinato dall’autista di cedere il posto ad un passeggero bianco, in accordo a quanto imposto dalle leggi razziali dell’epoca. Tuttavia, stanca di subire simili ingiustizie, la Parks rispose. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

