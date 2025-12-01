Rosa Parks 70 anni fa il gesto simbolo nella lotta al razzismo
Il primo dicembre del 1955 su un autobus di Montgomery, in Alabama, negli Stati Uniti Rosa Parks, 42enne afroamericana, si rifiutò di cedere il proprio posto a un uomo bianco. Un gesto all’apparenza semplice ma coraggioso che divenne un simbolo nella lotta contro la discriminazione razziale. La donna venne portata in carcere per condotta impropria e per non aver rispettato il divieto che obbligava i neri a cedere il proprio posto ai bianchi nei settori, cosiddetti, comuni. Quella stessa notte Martin Luther King, insieme ad altre decine di leader delle comunità afroamericane, pose in atto una serie di azioni di protesta. 🔗 Leggi su Lapresse.it
