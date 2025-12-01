Romagna sui pedali Cervia ospita una tappa del Giro d' Italia | svelato il percorso
Non solo la corsa rosa femminile, il Ravennate sarà protagonista anche del Giro d'Italia. Dopo l'anteprima con tre tappe in Bulgaria, la storica competizione ciclistica arriverà finalmente sullo Stivale e qui vedrà anche una importante tappa con partenza in Romagna. Scatterà infatti da Cervia e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Rimini, vede i poliziotti, si alza sui pedali e si dà alla fuga lanciando una busta piena di marijuana: spacciatore arrestato - facebook.com Vai su Facebook
Romagna sui pedali, Cervia ospita una tappa del Giro d'Italia: svelato il percorso - Dopo l'anteprima con le prime tre tappe all'estero, il Giro d'Italia 2026 prenderà il via dalla Calabria per poi risalire la Penisola, chilometro dopo chilometro. Secondo ravennatoday.it
Giro d’Italia, mare e pinete. Il 17 maggio sarà a Cervia - Oltre alla corsa maschile, anche quella femminile toccherà la nostra città. Si legge su msn.com