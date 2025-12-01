Roma Zirkzee priorità per gennaio | ostacolo commissioni
Joshua Zirkzee ha finalmente interrotto il lungo digiuno in Premier League, andando a segno contro il Crystal Palace nella sua seconda partita consecutiva da titolare con il Manchester United. L’ex attaccante del Bologna ha sfruttato l’assenza per infortunio di Cunha e Sesko per ritagliarsi spazio e confermare le proprie qualità, tornando al gol dopo quasi otto mesi. Nonostante la rete e la fiducia momentanea concessa da Ten Hag, il suo futuro potrebbe presto prendere una direzione diversa. La Roma, infatti, continua a monitorare da vicino l’ evoluzione della situazione: Zirkzee è considerato la priorità assoluta per rinforzare l’attacco in vista del mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche questi approfondimenti
? Fortemente accostato alla Roma negli ultimi mesi, Joshua Zirkzee, complice anche l'emergenza offensiva del Manchester United, è partito ancora una volta titolare, trovando anche il gol nel successo esterno dei Red Devils per 1-2 contro il Crystal Palace. - facebook.com Vai su Facebook
#Roma, Massara ammicca: "Franculino e Zirkzee ottimi attaccanti. Rinnovo Dybala? Si decide in un mese" calciomercato.com/notizie/roma-m… Vai su X
Zirkzee alla Roma a gennaio: la sentenza di David Ornstein - Seguito dalla Roma ormai da diverse settimane, l’ex giocatore del Bologna vuole cambiare aria a gennaio per accumulare un maggior minutaggio in vista del Mondiale del 2026. Segnala asromalive.it
Calciomercato Juventus: la Roma punta forte sull’ex pupillo bianconero! Offerto un prestito con diritto di riscatto a gennaio, ecco cosa sta succedendo - Proposto un prestito con diritto di riscatto in vista di gennaio La leadership della Roma ha suonato l’allarme: nonosta ... Da juventusnews24.com
Calciomercato Roma, a gennaio un nuovo attaccante per Gasperini: i nomi sul taccuino di Massara. Le ultime - Calciomercato Roma: Zirkzee e Lookman nel mirino, Massara studia i rinforzi per gennaio. Secondo calcionews24.com