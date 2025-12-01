Roma Zirkzee priorità per gennaio | ostacolo commissioni

Joshua Zirkzee ha finalmente interrotto il lungo digiuno in Premier League, andando a segno contro il Crystal Palace nella sua seconda partita consecutiva da titolare con il Manchester United. L’ex attaccante del Bologna ha sfruttato l’assenza per infortunio di Cunha e Sesko per ritagliarsi spazio e confermare le proprie qualità, tornando al gol dopo quasi otto mesi. Nonostante la rete e la fiducia momentanea concessa da Ten Hag, il suo futuro potrebbe presto prendere una direzione diversa. La Roma, infatti, continua a monitorare da vicino l’ evoluzione della situazione: Zirkzee è considerato la priorità assoluta per rinforzare l’attacco in vista del mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

