Roma via libera della società per il colpo scudetto | affare da 30 milioni

Dopo la sconfitta contro il Napoli, la Roma corre ai ripari: pronto un super colpo a gennaio da 30 milioni di euro. Niente da fare per la Roma. L’undici allenato da Gian Piero Gasperini si arrende in casa al Napoli nel posticipo serale della tredicesima giornata di Serie A: la rete decisiva porta la firma di David Neres, che al 36? della prima frazione di gioco brucia in velocità Cristante e non lascia scampo a Svilar. Una vittoria che stravolge la classifica, almeno nelle primissime posizioni: il Napoli adesso è primo a quota 28 punti in compagnia del Milan, mentre la Roma scivola al terzo posto con 27 punti, insieme all’Inter. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Roma, via libera della società per il colpo scudetto: affare da 30 milioni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La Juve dopo la Roma: rottura e via libera…Altro - facebook.com Vai su Facebook

Roma Capitale, via libera in Cdm al ddl costituzionale: «Avrà potestà legislativa e autonomia finanziaria» - Roma potrà quindi legiferare a tutti gli effetti in alcune materie tra cui trasporto pubblico locale, polizia amministrativa locale, governo del territorio Roma non è una città come le altre e presto ... Da leggo.it

Roma, via libera a nuovo regolamento per artisti di strada - Via libera dell'assemblea capitolina al regolamento delle arti figurative. Segnala ansa.it

Via libera a Roma Capitale: potestà legislative, autonomia finanziaria e... Cosa cambia - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge costituzionale su Roma Capitale. Scrive affaritaliani.it