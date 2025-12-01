Roma vandalizzato il murales di Albanese e Greta con il terrorista di Hamas

È stato vandalizzato il murale di aleXsandro Palombo, Human Shields, apparso alla Stazione Termini di Roma e raffigurante Greta Thunberg e Francesca Albanese abbracciate da un miliziano di Hamas.Il titolo dell'opera ha voluto richiamare esplicitamente la pratica di Hamas di utilizzare civili come scudi umani, ma anche suggerire come figure pubbliche possano trasformarsi in scudi ideologici nei conflitti narrativi globali. L’opera intendeva denunciare il rischio che l’attivismo occidentale, tra ambiguità e opportunismo mediatico, possa diventare megafono della propaganda jihadista e contribuire a distorcere il dibattito internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Roma, vandalizzato il murales di Albanese e Greta con il terrorista di Hamas

