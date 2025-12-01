Roma vandalizzata Sinagoga a Monteverde

Vandalizzata la Sinagoga nel quartiere Monteverde a Roma. Sui muri del luogo di culto ebraico sono comparse questa mattina alcune scritte: ‘Monteverde antisionista e antifasicista’ e ‘Palestina Libera’. È stata inoltre imbrattata con vernice nera la targa dedicata a Micheal Stefano Gaj Tachè, vittima del terrorismo palestinese, morto all’età di due anni il 9 ottobre 1982. Sinagoga Roma vandalizzata Tajani: “Condanno profanazione sinagoga, stop odio e antisemitismo”. Immediata la condanna dell’accaduto da parte del ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Condanno con forza la profanazione della sinagoga nel quartiere Monteverde a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, vandalizzata Sinagoga a Monteverde

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'opera, già esposta a Roma davanti alla Stazione Termini e vandalizzata nel giro di poche ore prima della mobilitazione nazionale, torna a Milano come segno di resistenza e come invito alla riflessione contro chi ricorre alla violenza e alla censura per tentar - facebook.com Vai su Facebook

Vandalizzata la targa per Michelle Causo, la ragazza uccisa a coltellate a Primavalle ift.tt/7zFcUIX Vai su X

Vandalizzata la sinagoga a Monteverde. Lo sfregio contro gli ebrei a Roma - Sull'edificio sono apparse scritte "Monteverde antisionista e anti fascista" e "Palestina libera". Riporta msn.com

Roma, vandalizzata la sinagoga di Monteverde. Esplode l'antisemitismo: lo sfregio della vergogna - Le violenze ai danni degli ebrei secondo le recenti ... Si legge su iltempo.it

Roma, scritte pro Pal sull'insegna del centro ebraico a Monteverde dedicato al piccolo Gaj Tachè - La denuncia della Comunità ebraica dopo la scoperta fatta fuori dal tempio in via di Villa Pamphilj intitolato alla memoria del bambino di due anni ucciso a Roma nel 1982 da un commando di terroristi ... Come scrive roma.corriere.it