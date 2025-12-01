Roma vandalizzata Sinagoga a Monteverde

Vandalizzata la Sinagoga nel quartiere Monteverde a Roma. Sui muri del luogo di culto ebraico sono comparse questa mattina alcune scritte: ‘Monteverde antisionista e antifasicista’ e ‘Palestina Libera’. È stata inoltre imbrattata con vernice nera la targa dedicata a Micheal Stefano Gaj Tachè, vittima del terrorismo palestinese, morto all’età di due anni il 9 ottobre 1982.  Sinagoga Roma vandalizzata Tajani: “Condanno profanazione sinagoga, stop odio e antisemitismo”. Immediata la condanna dell’accaduto da parte del ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Condanno con forza la profanazione della  sinagoga  nel quartiere Monteverde a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

