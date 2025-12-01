Roma vandalizzata sinagoga a Monteverde Fadlun | Governo fermi spirale d' odio

Nel quartiere di Monteverde di Roma, sono comparse alcune scritte sulla sinagoga in viale di villa Pamphili. Tra le frasi riportate sui muri figurano “Monteverde antisionista e antifascista” e “Palestina Libera”. E’ stata inoltre imbrattata con vernice nera la targa dedicata a Micheal Stefano Gaj Tachè, il bambino di due anni vittima del terrorismo palestinese e morto il 9 ottobre 1982. Victor Fadlun, Presidente della Comunità Ebraica di Roma, a LaPresse commenta: “E’ inaccettabile. La sinagoga è un luogo di ritrovo, colpirla in questo modo significa disconoscere e prevaricare su quello che è il diritto degli ebrei a potersi ritrovare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

