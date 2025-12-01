Roma vandalizzata la Sinagoga | Monteverde antifascista

Comparse, nel quartiere Monteverde di Roma, alcune scritte sulla sinagoga di via Giuseppe Pianese. Tra le frasi riportate sui muri figurano “Monteverde antisionista e antifascista” e “Palestina Libera”. E’ stata inoltre imbrattata con vernice nera la targa dedicata a Micheal Stefano Gaj Tachè, il bambino di due anni vittima del terrorismo palestinese e morto il. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Roma, vandalizzata la Sinagoga: “Monteverde antifascista”

