roma vandalizzata la sinagoga e la targa al bimbo morto a 2 anni per il terrorismo palestinese

Scritte "Monteverde antisionista e antifasicist"a e "Palestina Libera "sono apparse stamattina alla sinagoga a Monteverde in via Giuseppe Pianese a Roma. È stata inoltre imbrattata con vernice nera la targa dedicata a Micheal Stefano Gaj Tachè, vittima a due anni del terrorismo palestinese morto il 9 ottobre 1982. Gli atti vandalici sarebbero stati effettuati nella notte da due persone incappucciate, riprese dalle telecamere. Sono in corso indagini della Digos per risalire ai responsabili. Al vaglio i video dei circuiti di videosorveglianza. "All'indomani dell'ennesima manifestazione pro Pal al tempio di Monteverde è stata profanata la targa di intitolazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

