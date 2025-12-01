Roma vandalizzata la sinagoga di Monteverde
Roma, 1 dicembre 2025 – È stato vandalizzato l’esterno della sinagoga Beth Michael di via di Villa Pamphili, nel quartiere Monteverde vecchio di Roma. Fra le scritte, “Palestina libera”, “Monteverde antisionista e antifascista”. Inoltre è stata annerita la targa dedicata a Stefano Gaj Tachè, ucciso in un attentato terroristico nella Sinagoga di Roma il 9 ottobre 1982. Nella giornata di ieri si è tenuta una manifestazione Pro-Palestina, che è partita e si è conclusa a piazza dei Quattro Venti, dove sono stati sparati anche dei fuochi d’artificio: nel corso del corteo di ieri anche il coro “‘T’immagini che soluzione fantastica, la Palestina libera e Israele trasferito in America”, “riscrivendo” un brano di Vasco Rossi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
