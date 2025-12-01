Roma un limite che fa rumore | negli scontri diretti numeri da retrocessione

Il copione, purtroppo per la Roma, è sempre lo stesso. Davanti alle big, la squadra di Gasperini continua a sciogliersi proprio quando servirebbe mordere. Contro il Napoli, più che una sconfitta, è arrivata una prestazione che non ha mai dato la sensazione di potersi indirizzare dalla parte giallorossa. Zero pericoli veri, un lampo isolato di Baldanzi nel finale e la sensazione, palpabile, che il divario non fosse casuale. Il sogno Scudetto resta un pensiero distante, più letterario che calcistico. La classifica, però, continua a proteggere la Roma e il quarto posto rimane un obiettivo concreto, nonostante il rumore assordante delle crepe. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Roma, un limite che fa rumore: negli scontri diretti numeri da retrocessione

Altre letture consigliate

Neres regala tre punti importantissimi al Napoli: ko la Roma Tutto nasce da un recupero palla al limite dell'area di Rrahmani su Koné, Neres in contropiede porta il Napoli in vantaggio. Nel finale Milinkovic Savic salva gli azzurri su un tiro dal limite di Baldan - facebook.com Vai su Facebook

Neres regala tre punti importantissimi al Napoli: ko la Roma Tutto nasce da un recupero palla al limite dell'area di Rrahmani, Neres in contropiede porta il Napoli in vantaggio. Nel finale Milinkovic salva gli azzurri su un tiro dal limite di Baldanzi ? #Corriere Vai su X

Tangenziale di Roma, Campidoglio deve risarcire i cittadini con mezzo milione: troppo smog, limite fissato a 30km/h - La Cassazione conferma il risarcimento ai residenti della Tangenziale e impone a Roma Capitale il limite di 30 km/h ... Si legge su fanpage.it

Roma estende la Zona 30, da gennaio limite a 30 km/h in tutto il centro storico - Roma estenderà la Zona 30 a un numero maggiore di strade, fino a coprire tutta la ZTL Centro Storico: ecco tutto quello che c’è da sapere in merito ... Si legge su virgilio.it

Roma, movida e rumore: arrivano i rilevatori. Contatti con l'Arpa per installare le centraline - E però non è Diodato che con i vocalizzi sul silenzio innaturale ci ha vinto Sanremo 2020, disturbi. Riporta ilmessaggero.it

Roma rallenta, in arrivo le Zone 30 (come a Bologna): ecco le strade in cui il limite scende a 30 km/h - A partire da novembre 2025, Roma inizierà una graduale trasformazione della propria viabilità, introducendo il limite di 30 km/h in 52 strade entro fine anno. Lo riporta greenme.it

Roma, la Cassazione al Campidoglio: «10 mila euro di risarcimento ai cittadini esposti a rumore e polveri sottili» - Diecimila euro a titolo di danno, anche morale, ai cittadini sottoposti a inquinamento acustico e smog da polveri sottili sopra il consentito dalla legge. Lo riporta roma.corriere.it

Roma città 30 km/h, ecco come si gira con i nuovi limiti - Da gennaio 2026 la delibera approvata dalla Giunta comunale trasformerà l’intero centro storico della Capitale in una vasta Zona 30 ... Lo riporta msn.com