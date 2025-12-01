Roma Tsimikas | Mi manca Liverpool Diogo Jota è sempre nel mio cuore

Sololaroma.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kostas Tsimikas si è trasferito in estate alla Roma con la formula del prestito secco dal Liverpool, ma in questi mesi non è riuscito a lasciare il segno. Arrivato come vice Angelino, l’esterno greco sta collezionando pochi minuti nonostante la lunga assenza dello spagnolo, con Gian Piero Gasperini che sta preferendo adattare Wesley nel ruolo di laterale a sinistra. Tsimikas ha rilasciato un’intervista ai microfoni di A Bola, tornando sul suo passato a Liverpool e sulla tragica scomparsa del suo ex compagno di squadra Diogo Jota: “ È molto difficile. Quando penso a Diogo, provo sempre dolore. Era una persona speciale, un ragazzo davvero in gamba e abbiamo trascorso molto tempo insieme. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma tsimikas mi manca liverpool diogo jota 232 sempre nel mio cuore

© Sololaroma.it - Roma, Tsimikas: “Mi manca Liverpool, Diogo Jota è sempre nel mio cuore”

News recenti che potrebbero piacerti

roma tsimikas manca liverpoolTsimikas ricorda Jota: “Era speciale”. E rimpiange Liverpool: “Mi manca la città” - Kostas Tsimikas, terzino sinistro della Roma, ricorda con commozione Diogo Jota, suo ex compagno al Liverpool scomparso la scorsa estate in un incidente d'auto. Come scrive msn.com

roma tsimikas manca liverpoolRoma, Tsimikas ricorda Diogo Jota: “Era speciale, quando ci penso mi fa male” - Pochi giorni dopo la dipartita dell'attaccante portoghese, il calciatore greco ha voluto farsi un tatuaggio in sua memoria ... Scrive msn.com

La Roma non molla Tsimikas: i giallorossi insisteranno se il Liverpool aprirà al prestito - La Roma non molla Tsimikas del Liverpool: il club giallorosso andrà in fondo alla trattativa solo sulla base di un prestito. Secondo gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Tsimikas Manca Liverpool