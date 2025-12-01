Roma Tsimikas | Mi manca Liverpool Diogo Jota è sempre nel mio cuore

Kostas Tsimikas si è trasferito in estate alla Roma con la formula del prestito secco dal Liverpool, ma in questi mesi non è riuscito a lasciare il segno. Arrivato come vice Angelino, l’esterno greco sta collezionando pochi minuti nonostante la lunga assenza dello spagnolo, con Gian Piero Gasperini che sta preferendo adattare Wesley nel ruolo di laterale a sinistra. Tsimikas ha rilasciato un’intervista ai microfoni di A Bola, tornando sul suo passato a Liverpool e sulla tragica scomparsa del suo ex compagno di squadra Diogo Jota: “ È molto difficile. Quando penso a Diogo, provo sempre dolore. Era una persona speciale, un ragazzo davvero in gamba e abbiamo trascorso molto tempo insieme. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

