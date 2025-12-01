Roma studente fuori sede trovato morto in casa | in corso verifiche sul cellulare sparito e poi ritrovato
Frequentava il corso di laurea in Matematica e Fisica e viveva da tempo a Roma, e proprio nella sua stanza presa in affitto, è stato trovato senza vita. E’ quanto accaduto lo scorso 27 novembre, quando uno studente fuori sede iscritto alla Sapienza è stato rinvenuto morto nell’appartamento in via Vigevano, zona Piazzale delle Province, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
