Roma studente di 25 anni trovato morto in casa

Imolaoggi.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ci sono segni di violenza sul corpo. Secondo i primi accertamenti sarebbe morto per cause naturali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

roma studente di 25 anni trovato morto in casa

© Imolaoggi.it - Roma, studente di 25 anni trovato morto in casa

Argomenti simili trattati di recente

roma studente 25 anniRoma, studente fuorisede di 25 anni trovato morto in un casa al Nomentano: il corpo in bagno scoperto dalla coinquilina - Uno studente fuorisede di 25 anni e' stato trovato morto nel bagno dell'appartamento condiviso con altri studenti in via Vigevano, nel quartiere Nomentano a Roma. Lo riporta msn.com

roma studente 25 anniStudente fuorisede di 25 anni trovato morto in casa: indagini su telefono e cause del decesso - Lorenzo De Tommaso, 25 anni, originario di Pulsano in provincia di Taranto, studiava Matematica e Fisica alla Sapienza. Secondo ilfattoquotidiano.it

roma studente 25 anniStudente fuorisede trovato morto in casa a Roma, il corpo del 25enne scoperto in bagno dalla coinquilina - Un ragazzo di 25 anni, uno studente fuorisede che condivideva l'appartamento con altri universitari, è stato trovato morto in bagno dalla sua coinquilina. Lo riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Studente 25 Anni