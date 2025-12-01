Roma sequestrati 3 milioni all’ uomo liquido che riciclava per la Banda della Magliana

Roma, 1 dicembre 2025 – Unità immobiliari e disponibilità finanziarie per oltre 3 milioni di euro sono state confiscate a un romano di 83 anni, accusato attività usurarie e di riciclaggio di capitali illeciti fin dagli anni ’70 per conto di diverse organizzazioni mafiose e in particolare nell’interesse della Banda della Magliana. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Roma, è stato eseguito dal personale della Divisione Anticrimine della questura di Roma dopo la pronuncia della Cassazione. L’uomo svolgeva attività di usura anche per conto di ‘Ndrangheta, Camorra e di Cosa Nostra. L’attività costituisce il parziale epilogo dell’operazione Ragnatela del 2021, nel cui ambito gli specialisti della Divisione Anticrimine avviarono le indagini, ricostruendo la carriera criminale e analizzando la posizione economico-patrimoniale di due persone, il romano di 83 anni e un calabrese della zona dei Castelli Romani, inserito in pericolosissimi contesti di criminalità organizzata di matrice ‘ndranghetista, operante nel mandamento tirrenico, che face capo alla cosca Piromalli di Gioia Tauro, e quella dei loro nuclei familiari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

