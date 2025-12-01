Roma scritte su muri sinagoga e targa per Stefano Gaj Tachè a Monteverde

La Digos è al lavoro sulle telecamere installate nella zona L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Roma, scritte su muri sinagoga e targa per Stefano Gaj Tachè a Monteverde

Scopri altri approfondimenti

Scritte antisemite sui muri della sinagoga di Monteverde a Roma. Tajani: “Basta antisemitismo, basta odio". Imbrattata anche la targa dedicata a Stefano Gaj Tachè, il bambino ucciso nell'attentato alla sinagoga di Roma nel 1982. Vai su X

Che schifo. Le scritte nei bagni del Giulio Cesare di Roma. Che schifo. Ma non mi stupisco. Quando ho scritto "Vai al posto" ho raccontato, rielaborandolo, un episodio preso dalla mia esperienza di liceale. La cultura è quella lì. Non ci siamo mossi di tanto così - facebook.com Vai su Facebook

Roma, scritte antisemite sui muri: vandalizzata una sinagoga a Monteverde - Le scritte “Monteverde antisionista e antifasicista” e “Palestina Libera” sono apparse alla sinagoga in via Giuseppe Pianese a Roma e imbrattata con vernice nera la ... Lo riporta msn.com

Roma, vandalizzati muri sinagoga e targa per Stefano Gaj Taché a Monteverde: in azione due persone incappucciate - A quanto apprende l'Adnkronos sarebbero due persone incappucciate ad aver vandalizzato l'esterno della sinagoga. msn.com scrive

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «ROMA: NEVI (FI), “SCRITTE ANTISEMITE ALLA SINAGOGA ATTO GRAVISSIMO”» - «Le scritte apparse nella notte sui muri della Sinagoga di Monteverde rappresentano un fatto gravissimo, che richiama tutti a una profonda responsabilità. agenziagiornalisticaopinione.it scrive