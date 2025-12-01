Roma scritte su muri sinagoga e targa per Stefano Gaj Tachè a Monteverde

Lidentita.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Digos è al lavoro sulle telecamere installate nella zona L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

roma scritte su muri sinagoga e targa per stefano gaj tach232 a monteverde

© Lidentita.it - Roma, scritte su muri sinagoga e targa per Stefano Gaj Tachè a Monteverde

Scopri altri approfondimenti

roma scritte muri sinagogaRoma, scritte antisemite sui muri: vandalizzata una sinagoga a Monteverde - Le scritte “Monteverde antisionista e antifasicista” e “Palestina Libera” sono apparse alla sinagoga in via Giuseppe Pianese a Roma e imbrattata con vernice nera la ... Lo riporta msn.com

roma scritte muri sinagogaRoma, vandalizzati muri sinagoga e targa per Stefano Gaj Taché a Monteverde: in azione due persone incappucciate - A quanto apprende l'Adnkronos sarebbero due persone incappucciate ad aver vandalizzato l'esterno della sinagoga. msn.com scrive

roma scritte muri sinagogaFI – FORZA ITALIA * CAMERA: «ROMA: NEVI (FI), “SCRITTE ANTISEMITE ALLA SINAGOGA ATTO GRAVISSIMO”» - «Le scritte apparse nella notte sui muri della Sinagoga di Monteverde rappresentano un fatto gravissimo, che richiama tutti a una profonda responsabilità. agenziagiornalisticaopinione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Roma Scritte Muri Sinagoga