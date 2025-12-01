Roma scala la classifica sulla qualità della vita ma i giovani vivono peggio e si spende poco per la cultura
Nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita in Italia, Roma ha guadagnato tredici posizioni rispetto allo scorso anno piazzandosi 46esima. Nell'edizione che ha premiato Trento, Bolzano e Udine, la Capitale è riuscita a scalare cinquanta posti nell'indice "Ricchezza e consumi" e dieci per "Demografia e società" passando dalla 104esima alla 54esima posizione. Ma spulciando fra i vari indicatori usati dal Sole, lo scenario romano appare meno roseo di quel che sembra. La Capitale segna variazioni negative in quattro settori su sei. Quello peggiore è “Ambienti e servizi”, in cui Roma è crollata di 22 posizioni, arrivando al 69esimo posto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
