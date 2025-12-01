Nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita in Italia, Roma ha guadagnato tredici posizioni rispetto allo scorso anno piazzandosi 46esima. Nell'edizione che ha premiato Trento, Bolzano e Udine, la Capitale è riuscita a scalare cinquanta posti nell'indice "Ricchezza e consumi" e dieci per "Demografia e società" passando dalla 104esima alla 54esima posizione. Ma spulciando fra i vari indicatori usati dal Sole, lo scenario romano appare meno roseo di quel che sembra. La Capitale segna variazioni negative in quattro settori su sei. Quello peggiore è “Ambienti e servizi”, in cui Roma è crollata di 22 posizioni, arrivando al 69esimo posto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Roma scala la classifica sulla qualità della vita, ma i giovani vivono peggio e si spende poco per la cultura