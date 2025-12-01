Roma-Napoli Zazzaroni | Azzurri superiori anche in emergenza

Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni offre una lettura lucida e tagliente della sfida dell’Olimpico, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Roma-Napoli, Zazzaroni: “Azzurri superiori anche in emergenza”

Leggi anche questi approfondimenti

Roma-Napoli, le pagelle: Lobotka illumina il gioco, Dybala non incide Vai su X

Serie A, Roma-Napoli 0-1: aggancio dei partenopei al Milan in vetta. Atalanta-Fiorentina 2-0 Per la Dea un gol per tempo, Moise Kean colpisce un palo. I toscani restano in fondo alla classifica a pari merito con il Verona sconfitto 2-1 dal Genoa. Pisa-Inter 0-2, - facebook.com Vai su Facebook

Zazzaroni: "Roma ha tirato una sola volta, gestione della partita straordinaria del Napoli" - Così titola l'editoriale che Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, dedica a Roma- Come scrive tuttonapoli.net

CDS - Napoli, dimostrazione di forza notevole degli azzurri, passo indietro per la Roma - Il Corriere dello Sport scrive della notevole dimostrazione di forza del Napoli sul campo dell'Olimpico, contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Si legge su napolimagazine.com

IL PARERE - Zazzaroni: "Il Napoli ha giocato una straordinaria partita difensiva e di controllo, rispetto alla Roma ha di più anche quando ha di meno" - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale per il giornale intitolato "Chi perde non paga (ancora)", scrive di Roma- napolimagazine.com scrive