Roma-Napoli Trevisani premia Neres e boccia Cristante | i voti

Dopo il successo del Napoli all’Olimpico, sono arrivati anche i giudizi a caldo di Riccardo Trevisani, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Roma-Napoli, Trevisani premia Neres e boccia Cristante: i voti

Approfondisci con queste news

Roma-Napoli, le pagelle: Lobotka illumina il gioco, Dybala non incide Vai su X

Serie A, Roma-Napoli 0-1: aggancio dei partenopei al Milan in vetta. Atalanta-Fiorentina 2-0 Per la Dea un gol per tempo, Moise Kean colpisce un palo. I toscani restano in fondo alla classifica a pari merito con il Verona sconfitto 2-1 dal Genoa. Pisa-Inter 0-2, - facebook.com Vai su Facebook

Roma-Napoli, Trevisani premia Neres e boccia Cristante: i voti - Napoli, Trevisani premia Neres e boccia Cristante: i voti Dopo il successo del Napoli all’Olimpico, sono arrivati anche i giudizi a caldo di Riccardo ... Lo riporta forzazzurri.net

IL PENSIERO - Trevisani: "Grande vittoria del Napoli all'Olimpico contro la Roma, Neres migliore in campo" - it, esprimendo valutazioni sulle prestazioni di entrambe: "Una grande vittoria q ... Come scrive napolimagazine.com

Trevisani: "Super partita del Napoli! La Roma soffre ancora una volta i big match" - Napoli, il giornalista Riccardo Trevisani ha dato i voti alle due squadre attraverso il profilo Instagram di Fantacalcio. tuttonapoli.net scrive