Roma-Napoli non è finita inchiesta Figc | cosa può succedere
Roma-Napoli è stato senz’altro un match molto importante per la classifica della Serie A, per quanto non privo di polemiche. Roma-Napoli è stata una partita di grande importanza per quanto riguarda la classifica della Serie A. Conquistando la vittoria in trasferta, la squadra allenata da Antonio Conte si è permessa il lusso di raggiungere il Milan in vetta alla classifica, per quanto si tratti ancora di una classifica assolutamente cortissima e proprio per questo è decisamente presto per consegnare qualsiasi tipo di giudizio alla storia di questo campioanto. Ciò che è sicuro, però, è che il confronto fra i giallorossi e gli azzurri non è stato affatto privo di polemiche. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
News recenti che potrebbero piacerti
Roma-Napoli, le pagelle: Lobotka illumina il gioco, Dybala non incide Vai su X
Serie A, Roma-Napoli 0-1: aggancio dei partenopei al Milan in vetta. Atalanta-Fiorentina 2-0 Per la Dea un gol per tempo, Moise Kean colpisce un palo. I toscani restano in fondo alla classifica a pari merito con il Verona sconfitto 2-1 dal Genoa. Pisa-Inter 0-2, - facebook.com Vai su Facebook