Roma-Napoli lo striscione e i soliti cori della vergogna

1 dic 2025

Circa quattromila tifosi per il Napoli, tutti residenti nel Lazio visto il divieto di trasferta, e alcuni cori di discriminazione territoriale dalla Curva di sostenitori romanisti: è questa la foto dell'Olimpico, prima di Roma-Napoli. "La vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare".

