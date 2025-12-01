Roma-Napoli la moviola di Cesari | Non c' è fallo sul gol azzurro Massa ha fatto benissimo

Napolitoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non sono mancate le proteste della Roma in occasione del gol di David Neres che ha deciso il match contro il Napoli. Secondo i giallorossi, il contrasto tra Rrahmani e Konè da cui è partita l'azione della rete azzurra, sarebbe stato falloso.Sull'episodio si è espresso l'ex arbitro internazionale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

roma napoli moviola cesariCesari su Roma-Napoli: "Gasperini sbaglia. Rrhamani su Kone è un contatto dinamico" - arbitro e moviolista Graziano Cesari ha però sconfessato la teoria giallorossa e ha invece confermato che il goal è regolare al 100% perchè il difensore del Napoli non fa ... Da msn.com

roma napoli moviola cesariProteste Roma sul gol del Napoli, la sentenza della moviola di DAZN - I giallorossi si lamentano con l'arbitro Massa per un presunto fallo su Koné nell'azione dello 0- Come scrive msn.com

roma napoli moviola cesariFiorentina-Juventus, moviola: che pasticcio sul rigore revocato, sbaglia più il Var - La prova dell’arbitro romano Daniele Doveri al Franchi nell’anticipo serale della 13esima giornata di serie A Fiorentina- Si legge su sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Napoli Moviola Cesari