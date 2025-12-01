Roma-Napoli Koné si sfoga | Partita decisa da un episodio

Spazionapoli.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le dichiarazioni perentorio di Gian Piero Gasperini sul contatto da cui è poi partita l’azione del gol azzurro, sono arrivate anche le parole del centrocampista Manu Koné al termine della gara. Il calciatore francese si è sfogato ai microfoni di Dazn. Koné si sfoga: “Gara decisa da un episodio”. Dopo la sconfitta contro il Napoli, Manu Koné ha parlato ai microfoni di Dazn, analizzando specialmente l’episodio che ha portato al gol vittoria degli azzurri. Il centrocampista della Roma ha dichiarato: “Sapevamo di dover cercare i nostri giocatori migliori, gli attaccanti. Pellegrini, Soulé: giocatori di maggior classe davanti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

roma napoli kon233 si sfoga partita decisa da un episodio

© Spazionapoli.it - Roma-Napoli, Koné si sfoga: “Partita decisa da un episodio”

Contenuti che potrebbero interessarti

roma napoli kon233 sfogaRoma-Napoli, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali - Napoli è la partita clou della 13ª giornata di Serie A: si gioca alle 20:45 e sarà visibile in diretta tv e in streaming solo su DAZN ... fanpage.it scrive

Napoli e Roma, un primato sostenibile: Inter e Juve alle spalle - Napoli e Roma sono l'eccezione virtuosa di una Serie A che continua a misurare ambizioni e conti: entrambe segnano 112 milioni di monte ingaggi lordi, secondo i ... Riporta corrieredellosport.it

Roma e Napoli da sole in testa dopo 6 turni: da quanto non succedeva, come finì quella volta... - La premessa è che i tifosi del Napoli sperano che la storia si ripeta, quelli della Roma ovviamente no. corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Roma Napoli Kon233 Sfoga