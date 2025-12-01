Roma-Napoli il tabù continua | altra caduta pesante contro una big

Serata da dimenticare per i giallorossi: la Roma di Gian Piero Gasperini inciampa ancora nel momento decisivo. All’Olimpico arriva una sconfitta pesantissima per 0-1 contro il Napoli, un risultato che costa ai capitolini il primo posto in classifica. Un’altra occasione sprecata in un big match, con i soliti problemi che tornano a emergere: poca intensità, manovra prevedibile e una sterilità offensiva che sta diventando il segno negativo di questa stagione. Dopo il gol di Neres al 36’, la Roma non è più riuscita a reagire: ritmo basso, idee confuse e difficoltà nel creare veri pericoli nell’area avversaria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Napoli, il tabù continua: altra caduta pesante contro una big

