Il gol di David Neres ha acceso il dibattito dopo Roma-Napoli, ma la moviola dei principali quotidiani sportivi ha fatto chiarezza. Le ricostruzioni di Tuttosport, Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport confermano che l’intervento di Amir Rrahmani su Koné è regolare e che l’arbitro Davide Massa ha gestito in modo corretto l’azione che porta al vantaggio degli azzurri. La lettura dei giornali mette da parte ogni dubbio e offre un quadro netto sulla decisione presa all’Olimpico. La ricostruzione dei quotidiani. La dinamica che precede il gol del Napoli è stata analizzata da tutte le principali testate sportive. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Roma-Napoli, gol di Neres da annullare? Nessun dubbio sulla moviola nei quotidiani